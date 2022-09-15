TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu

15.09.2022 17:03
TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile toplantı yaptı.

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile toplantı yaptı.

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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika
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