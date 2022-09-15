Moldova 'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile toplantı yaptı.

Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika

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