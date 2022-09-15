TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu

15.09.2022 17:10

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile toplantı yaptı.

Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileri ile toplantı yaptı.

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TBMM Başkanı Şentop, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile görüştü TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü TBMM Başkanı Şentop, Moldova Başbakanıyla görüştü
Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Moldova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Moldova'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika
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