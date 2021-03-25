TBMM Başkanı Şentop, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Samimi dava ve devlet adamı, vatan ve millet aşığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, şehadetinin 12. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.