TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı
, Türkiye
'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi
'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin."
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