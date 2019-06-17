Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.
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TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir.

TBMM Başkanı Şentop:
TBMM Başkanı Şentop: "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:20 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Politika
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