Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası için sağlam zemindir"
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TBMM Başkanı Şentop: "Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası için sağlam zemindir"

19 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası için sağlam zemindir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyası için sağlam zemindir" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) konferans salonunda düzenlenen "Nahçıvan Anlaşması'nın 10. Yıl Dönümü" konulu konferansta konuştu. Şentop, Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyasının bütünleşmesi yolunda bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Anlaşma, kardeşliğe dayanan Türk dünyası birliği için sağlam bir zemin teşkil etmektedir" dedi.


Nahçıvan Anlaşması'nın gücünü ortak dil, kültür ve tarihten alan Türk dünyasının bütünleşmesi yolunda bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Şentop, "Anlaşma, kardeşliğe dayanan Türk dünyası birliği için sağlam bir zemin teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.


Şentop, Türk dili konuşan ülkelerin devlet başkanlarının ilk kez 1992'de bir araya geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:


"O yıldan sonra değişik aralıklarla yeni toplantılar düzenlediler ve 2009'da da 9'uncu kez bir araya geldiler. Nahçıvan Anlaşması da 2009'da imzalandı. Böylece Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyini (Türk Konseyi) kurdular."


Türk Konseyinin 10 yıllık sürede kök saldığını belirten Şentop, arkasından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), TWESCO ve diğer Türk dünyasıyla ilgili çeşitli teşkilatların kurulduğunu hatırlattı. Meclis Başkanı Şentop, bu yıl 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak Türk Konseyi 7'nci Zirvesi'nde Özbekistan'ın da Türk Konseyine katılacağına dikkati çekerek, "Özbekistan'ın da aramıza katılması hepimizde büyük coşku yarattı. İnşallah büyük ailemiz bundan sonra daha güçlü olacak" dedi.


Macaristan'ın 2018'de konseye gözlemci üye olduğuna ve bu yıl Eylül'de de Budapeşte'de Türk Konseyi temsilciliğinin açıldığına işaret eden Şentop, konseyin bayrağının Avrupa'da da dalgalandığını vurguladı. Şentop, "Önümüzdeki dönemde Türkmenistan'ın da aramıza katılmasını ve Türk dünyasının konseyimiz çatısı altında bir parça daha tamamlanmasını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.


"Kardeşlerimize karşı hem görevimiz hem sorumluluğumuz"


Türk devletleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek için Türkiye olarak üzerlerine düşeni her zaman yapacaklarını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:


"Bu bizim kardeşlerimize karşı hem görevimiz hem sorumluluğumuz. Görevimizi seve seve yapacağız, sorumluluktan da hiçbir zaman kaçmayacağız. Biz gücümüzü kardeşlerimizin varlığından alıyoruz. Kardeşlerimiz sayesinde kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bizleri bir araya getiren dilimiz, tarihimiz, kültürümüz ve kardeşliğimiz temelinde güvenli ve müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa etmeliyiz." - NURSULTAN

Mustafa Şentop, Nahçıvan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:34 Kaynak: İHA
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