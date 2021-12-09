TBMM Başkanı Şentop İran İslami Danışma Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ve beraberindeki Parlamento heyeti ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Şentop görüşme öncesi kısa bir açıklama yaparak, yapacakları görüşmenin küresel ve bölgesel meseleler konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmek adına faydalı olduğuna inandığını belirterek şunları kaydetti: "Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde yani İslam ülkeleri dışındaki ülkelerde Müslüman azınlıkların insan haklarıyla ilgili bir komite oluşturalım. Çünkü batılı bir çok kuruluş ABD ve Avrupa'daki kuruluşlar İslam ülkelerinde insan haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Böylece aslında İslam ülkelerini bir obje olarak görüyorlar. Biz bir suje haline gelip, biz batılı ülkeler dahil olmak üzere bir çok ülkede yaşanan Müslümanların insan haklarıyla ilgili sorunları çalışıp, bunları raporlaryıp dünya kamuoyunun gündemine taşıyalım diye bir komite oluşturma arzusundayım."İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf da kısa bir konuşma yaparak, "Biz bu şekilde uluslararası toplantılar vesilesiyle İslam dünyasının gündeminde olan konuları, başta da Filistin, Afganistan, Müslüman ülkelerdeki veya Müslümanların insani hakları konusunu daha fazla tartışabiliriz, dünya kamuoyuna da sunabiliriz" şeklinde konuştu.