TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti

22.03.2022 17:29

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nijer- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti ile görüştü.

Şentop, kabulde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin, eğitim, sağlık, askeri konular gibi çok farklı alanlarda potansiyel taşıdığını belirterek, "Geniş bir alanda iş birliği yapma imkanlarımız var. Bu bağlamda ülkelerimiz arasındaki mevcut dostluğu pekiştirmeyi, iş birliği alanlarını geliştirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şentop, parlamentolar arasındaki ilişkileri de geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, hibe edilmesi kararlaştırılan 500 bin doz aşının 200 bin dozunun 14 Mart'ta Nijer'e teslim edildiğini anımsattı.

Marthe ise Türkiye ile Nijer'in 2012'de karşılıklı büyükelçiliklerinin açılmasıyla her alanda olduğu gibi, parlamentolar arasındaki ilişkilerin de ivme kazanmaya başladığını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Marthe'yi kabul etti - Son Dakika


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