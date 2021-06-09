TBMM Başkanı Şentop, Nişantaşı'ndaki şiddet olayını telin etti Açıklaması - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayına ilişkin " Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici. Şiddetle lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırı" başlıklı haberi alıntılayarak "Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici. Şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.