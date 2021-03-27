TBMM Başkanı Şentop, Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldızlılarımız bu gece gökyüzümüzü biraz daha aydınlattı. Milli takım ekibimizi ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.