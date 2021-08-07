Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

07.08.2021 11:57
TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Şentop, Twitter'dan ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarla milli sporcuları tebrik etti.

Sosyal medya hesabında "Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü oldu. Ülkemize ve milletimize bu gururu yaşatan altın yumrukların sahibi Busenaz'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Şentop, Çakıroğlu için de "Kadınlar 51 kilo finalinde gümüş madalya kazanarak, kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum. Tebrikler Buse Naz." değerlendirmesini yaptı.

Buse Naz Çakıroğlu, Mustafa Şentop, Gümüş Madalya, Olimpiyat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı - Son Dakika


Son Dakika

Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira 13:32 Domates üreticisi isyanda! Kilosu tarlada 50 kuruş, markette 5 lira Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta 13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle 13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi 13:04 Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli 12:11 Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı 11:59 Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar 11:16 Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki 10:52 Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki

Son Dakika Haberleri
13:35 Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım
13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta
13:20 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı
13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
13:10 Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor
12:16 Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar
12:13 Bir annenin acı anı! 14 yaşındaki kızını odasında silahla vurulmuş olarak buldu
12:02 Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı
11:59 Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi arayıp tebrik etti
Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım         
13:36
Rize'de yaşanan sel felaketinin bilançosu çıktı! 250 milyon TL'lik hasar tespit edildi Rize'de yaşanan sel felaketinin bilançosu çıktı! 250 milyon TL'lik hasar tespit edildi         
13:30
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı         
13:21
Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor         
13:11
Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar         
12:16
Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı         
12:03
Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu         
11:20
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler         
10:40
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu         
09:47
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 13:38:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement