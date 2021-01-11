TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki dönem darbeler dijital darbeler olacak" - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Önümüzdeki dönem darbeler dijital darbeler olacak. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği üyeleri ile Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir araya geldi. Şentop, iç tüzük değişikliğine ilişkin olarak, "Sürpriz yok. Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle oldu. İç tüzük eski. İyi işleyen yerleşmiş kurallar var. Yeni sisteme göre Meclisi yasama alanında biraz daha etkin hale getirecek enstrümanların iç tüzükte olması lazım. Yeni sisteme göre iç tüzük yapılması gerekir. Partilerin iradesi olması halinde adım atılabilir" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün İstiklal Savaşı'nın kazanıldığını gösterdiğini söyleyen Şentop, İstiklal Marşı'na yönelik sergilerin olacağını ve 21-22 Ocak tarihlerinde 1921 Anayasası'na yönelik sempozyum düzenleyeceklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadelerine ilişkin de Şentop, "Tartışma her şeyin hiçbir ölçü, kriter olmaksızın tartışılabileceği noktasına götürür. 'Sözde' tabiri gerçekte olmadığı halde öyle görünen şeyler için kullanılır. Sayın Cumhurbaşkanı için Anayasa'da bir çerçeve var. Seçim yapılmış. Hepimizin seçildiği bir seçim. Böyle bir seçim sonucunda milletvekili, cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Bu bir realite. 'Devlet' dediğimiz kurum elle tutulur değil. Her kurumu itibarsızlaştırmaya kalkarsak devlet diye bir şey kalmaz. Eleştiriler, fikirler ve uygulamalar üzerinden olmalıdır. Bunun zararını bütün milletimize yapmış oluruz. Mahkemede hesaplaşmaya gider. Siyaseti zayıflatır. Eleştiri olabilir" şeklinde konuştu.

Parti kapatmaya ilişkin olarak Şentop, "Anayasa'da kapatılma hükümleri var. Yakın süreçte açılmadı. 2008'de AK Parti, daha sonra BDP ile ilgili kapatma davaları açıldı. Nasıl olacağı belli. Resen veya siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu üzerine. Bir açıklama yapmam doğru olmaz" diye konuştu.

ABD'de yaşanan olaylarla ilgili olarak da Şentop, "Sayın Trump'ın başkan olmasından sonra ABD'de uzun zamandır alışılmadık, beklenmedik siyasi ve hukuki gelişmeler oluyor. Siyasi aktörler, konjonktürdeki değişiklik bir takım olumsuz durumlar ortaya çıkartabiliyor. Çarşamba akşamı yaşanan olay Amerikan Kongresi'nin basılması, orda yapılan tahribat üzücüdür. Demokrasi içerisinde, hukuk sisteminin işleyişi çerçevesinde yapılan seçimden itibaren başkanın seçilmesinden beri süreçler var. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir. ABD'deki siyasetçiler, yorumcular hep kendileri dışında yoruma alıştıkları için kendi ülkelerindeki gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman, biz veya başka ülkeler değerlendirdiği zaman rahatsızlık duyuyorlar. Girmişler, birisi Meclis Başkanının koltuğuna oturmuş, maillerine bakmış, bazı belgeler alınmış, vahim olay bu. Gözüne gireni görmeden bazı ülkeler laf sokuşturmaya çalışıyorlar. Bu psikolojik arızadır. Dünya yeni bir döneme giriyor. Paradigma değişiklikleri olacak. Burnundan kıl aldırmama tavrı çökmüştür" dedi.

Whatsapp'ın veri paylaşımı sözleşmesine ilişkin soruya Şentop, "Bu alanın düzenlenmesi gerekir. Türkiye'de kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlememiz var. Bunlar kişinin rızasıyla elde edilebileceğine, saklanabileceğine dair düzenlemeler. Hem rekabet boyutu hem de kişisel verilerin kullanılması bakımından hukuka göre sıkıntılar olduğu ortada. Ticaret, deniz ticareti alanında uluslararası sözleşmeler var. Bu alanda uluslararası sözleşmelerle bilgilerin kullanımının, uluslararası şirketlerin faaliyetlerinin hukuk altında kayıt altına alınması gerekir. Aksi halde başka ülkelerde ticari, hukuk, siyasi alanda manipülasyonlara yol açar. Herhalde önümüzdeki dönem darbeler dijital darbeler olacak. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)