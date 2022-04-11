TBMM BAŞKANI  ŞENTOP: ORUÇ BİR CENNET TEBESSÜMÜDÜR - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği 'Beyoğlu Sofrası' iftar programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Oruç bir cennet tebessümüdür, cennete davetiye çıkarıp, cennetin kapılarını ararken tutulan her oruçla cehennemden giderek daha da uzaklaşılır. Bu yüzden cehennemin ateş yağmurlarına kalkan arayanlar mutlaka oruçla bir sevgili gibi sımsıkı kucaklaşıp onu sonsuz bir yar gibi hiçbir zaman terk etmemelidirler" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde Hasköy Sahil'de gerçekleşen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon şefleri, kanaat önderleri, dini cemaat liderleri, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, diğer ülkelerin başkonsolosları ve vatandaşların yanı sıra iş, kültür, sanat, spor ve medya camiasından çok sayıda isim katıldı.

"RAMAZAN ÖZEL BİR AY"

Dua ile başlayan programda Ramazan ayının hikmetleri üzerine konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün Ramazan'ın onuncu iftarını yaptık. Böylece üçte birlik kısmını tamamlamış olduk. Ramazan özel bir ay, zaman dilimi. Bizim kültürümüzde Ramazan için 11 ayın sultanı denmiş. Şüphesiz oruç da Ramazan'ın en önemli ibadetidir. Ramazan sosyal hayatımızın çok daha farklı, renkli ve canlı bir mahiyet kazandığı bir ay. İnsani değerlerin, güzel ahlakın birbirimizi insan oluşumuzu, insanlığı derinden hatırladığımız birbirimizle beraber olmanın, yardımlaşmanın, destek olmanın öne çıktığı bir ay. İşte bu iftar sofralarında beraber olmak Ramazan'a ait bir güzellik. İftar yapmak birlikte olunca çok daha kıymetli" diye konuştu.

"ŞÜKRETME İMKANI SUNAR"Orucun şükretme imkanı sunduğunu aktaran Şentop, "Oruç ibadeti bize başta hayat, iman ve akıl olmak üzere Allah'ın verdiği sayısız nimeti hatırlama ve şükretme imkanı sunmaktadır. Allah'ın sonsuz nimetlerine kıyasla küçük bir kısmı diyebileceğimiz yiyecek ve içeceklerden 5-10 saatliğine mahrum kalmak bile kul olarak acizliğimizi haykırmaktan gören göz ve işiten kulak sahipleri için bütün varlığımızı yaratıp var eden yüce Allah'ın kudreti elinde olduğunu gösterip, bize buyurmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ORUÇ BÜTÜN DUYGULARI ONARIR"Orucun açıkça bütün dinlerde yer bulmasının bugün birlikte yaşama kültürü açısından da oldukça kıymetli olduğunu belirten Şentop, "Oruç başlı başına bir özgürlük ve onarma eylemdir. Kalbi, gönlü bütün duyguları onarır, arındırır, diriltir ve esaretten kurtarır. Oruç aynı zamanda kötülüğün topyekun tasfiye eylemidir. Kötü duygu ve davranışları, iyi davranışlarla değiştirme, erdemli duyguları yerleştirme eylemidir. Bu sebeple orucun bir armağanı da bütün afetlerden korunmak, yalandan, dolandan, dedikodudan arınmaktır. Oruç, insana insanlığını, faniliğini, rızkın kıymetini hatırlatan, nefisleri dizginleyen, körelten şefkat ve merhamet duygularını coşturan rahmet duygularını harekete geçiren yardımseverlik, cömertlik duygularına davetiye çıkaran bir sevda eylemidir" dedi.

YILDIZ: SADECE EKMEĞİMİZİ DEĞİL SOFRADA DOSTLUĞUMUZU, MUHABBETİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Beyoğlu, farklı inançların, kültürlerin, medeniyetlerin, yaşam tarzlarının tarih boyunca ev sahipliğini yapan bir beldedir. Her akşam burada iftar sofrasında Türkiye'nin, İstanbul'un, Beyoğlu'nun güzelliklerini buluşturuyoruz. Sadece ekmeğimizi değil sofrada sevgimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi paylaşıyoruz ve pekiştiriyoruz. Bu sofrada aynı Allah'ın kulu ve insan olarak buluştuk. İnsan, inanç ve fikir çok kıymetli, hele de bu zamanda bunları paylaşmalı ve ortak yönlerimizi bir araya getirerek karşılıklı konulmalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.