TBMM Başkanı Şentop Oyunu Kullandı
1 saat önce
İstanbul DHA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
İstanbul DHA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
Şentop oyunu, Üsküdar Sabri Artan Vakfı İlkokulu'nda 3174 nolu sandıkta kullandı.
Mustafa Şentop'un yanısıra eşi Sabriye Şentop, oğlu Mehmet Selahaddin Şentop ve kızı Seniha Begüm Şentop da aynı yerde oylarını kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:56 Kaynak: DHA
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