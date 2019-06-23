Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, oyunu kullandı
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TBMM Başkanı Şentop, oyunu kullandı

1 saat önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullanması ve açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullanması ve açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, oyunu kullandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:55 Kaynak: AA
Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel
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