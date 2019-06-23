TBMM Başkanı Şentop, oyunu kullandı
1 saat önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullanması ve açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:55 Kaynak: AA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un oy kullanması ve açıklamaları İSTANBUL - Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
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