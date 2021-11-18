TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Ali Meclisi heyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) ismini de inşallah en kısa zamanda değiştireceğiz, daha güçlü bir birlikteliğe dönüştüreceğiz." dedi.

Şentop, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Odası Birinci Başkan Yardımcısı ve Özbekistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akmal Saidov ve beraberindeki heyet ile Divan Salonu'nda bir araya geldi.

Karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Şentop, "Kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklığımızın parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi suretiyle de desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Özbekistan'ın ve Özbek kardeşlerimizin milletimizin gönlünde özel bir yer vardır." ifadesini kullanan Şentop, milletvekillerinin de daha sık görüşmelerle, ziyaretlerle buna uygun ortamın sağlanması için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta Türk Konseyinin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiğini hatırlatan Şentop, şöyle konuştu:

"Bu, tabii yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değil. Biz de Kazakistan'ın Türkistan şehrinde TÜRKPA toplantısını yapmıştık. O toplantıda bu konu gündeme gelmişti. Orada 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin ismini de değiştirelim, Türk Devletleri Parlamentolar Arası Birlik şeklinde bir isim koyalım.' diye konuşulmuştu. Bazı meclis başkanlarının böyle bir önerisi oldu. Ben o zaman kendilerine 'Bu işi yaparız, kolay bir iş de önce devlet başkanlarının bir araya geldiği toplantıda bu isim değişikliği yapılsın, daha sonra biz buna uyarız.' demiştim. Bunun için bunu erteledik. İnşallah en kısa zamanda TÜRKPA'nın ismini de değiştireceğiz, daha güçlü bir birlikteliğe dönüştüreceğiz."

Mustafa Şentop, Türkistan coğrafyasının en önde gelen ülkesi Özbekistan'ın, Türk ve İslam medeniyetinin en güzel eserlerine sahip olmanın ötesinde siyasi, ekonomik, sosyal açıdan da her geçen gün gelişen ve güçlenen bir ülke konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Bu durumun, kendilerini memnun ettiğini belirten Şentop, Özbekistan'ın içinden geçtiği reform ve dönüşüm sürecini de yakından takip ettiklerini söyledi.

Şentop, "Özbekistan'ın, bağımsızlığının 30'uncu yılında her alanda kayda değer ilerlemeler sağlanmış olması bizi gururlandırıyor. Daha güçlü ve müreffeh bir Özbekistan'ı görmeyi emin olun en az sizin kadar biz de istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Özbekistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olması bizi çok memnun etti." diyen Şentop, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ilk ziyaretini de böylece Türkiye'ye yapmış oldu. Özbekistan'ın daimi olarak üyeliğiyle, güçlenen yeni ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın son zirvede ilan ettiği Türk Dünyası 2040 Vizyonu, önümüzdeki dönemde o büyük hedeflere ulaşma konusunda bize bir ufuk çizmiş oldu." dedi.

"TÜRKPA'nın ismini değiştirelim"

Türkiye olarak uluslararası parlamenter zeminlerde varlık gösterme ve toplantılara iştirak etme konusunda özel gayret gösterdiklerini belirten Şentop, 26-30 Kasım'da Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 143'üncü Genel Kurulu'nun düzenleneceğini, kendisinin de genel kurula katılacağını bildirdi.

PAB'ın Başkan Yardımcılığına seçilmesi dolayısıyla Saidov'u tebrik eden Şentop, "Bu göreviniz boyunca ülkelerimizin ve halklarımızın ortak menfaatlerine yönelik kararlı duruş sergileyeceğinizden, ülkenizi ve Türk devletlerini en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphe duymuyorum." dedi.

Asya Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanı sıfatıyla başkanlık edeceği toplantı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) koordinasyon toplantısında acil bir gündem maddesini görüşmeyi arzu ettiğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu konuda sizlerin de desteğini istiyorum. Türk devletleri arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmeyi hedefleyen TÜRKPA'ya Özbekistan'ın daimi üye olarak katılmasının, bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağı kanaatindeyim. TÜRKPA'da dönem başkanı Kazakistan. Bir sonraki dönem başkanı da Kırgızistan olacak. TÜRKPA Genel Kurul toplantısı yaklaşık bir yıl sonra yapılacak. Şöyle bir düşüncem var, belki ilk defa size açıyorum bunu; Kazakistan Meclis Başkanı Sayın Nurlan Nigmatulin ile görüşeceğim. Bahar aylarında olağanüstü toplantı gibi ara toplantı yapalım. O toplantıda hem TÜRKPA'nın ismini değiştirelim hem de Özbekistan'ın katılımıyla ilgili kararı tescil edelim. Böyle bir düşüncem var, bunu meclis başkanlarıyla da istişare edeceğim. İnşallah yaparız, bir yıl beklemeyelim.

"TÜRKPA'nın adının değiştirilmesinin tam sırası"

Özbekistan Ali Meclisi Yasama Odası Birinci Başkan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Saidov da görüşme için Meclis Başkanı Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Saidov, "TÜRKPA'nın adının değiştirilmesinin tam sırası. Özbekistan da TÜRKPA'ya üye olarak girerse bu da mantıklı olur. TÜRKPA, Özbekistan Ali Meclisi olmadan tasavvur edilemez. Bu alanda gerek TÜRKPA gerek Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) gerekse Türk Devletleri Teşkilatı'nda beraber hareket edeceğiz." diye konuştu.

Kabule TBMM Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de katıldı.