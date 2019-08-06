TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti
2 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'u kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'u makamında kabul etti. Görüşmeden görüntü alınmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti. - ANKARA
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