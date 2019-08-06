Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti

2 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul ettiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Özbekistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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