TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti
2 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul ettiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan
Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı