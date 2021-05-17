TBMM Başkanı Şentop ile Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva telefonda görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bebek çocuk demeden birçok masum sivili katleden İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı Türkiye'de çok büyük hassasiyet geliştiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu konuda inisiyatif almak ve devam eden zulmü durdurmak için diplomatik temaslarını sürdürmekte." dedi.

Şentop, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile yaptığı telefon görüşmesinde, Narbayeva ile dost ve kardeş Özbekistan halkının geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı; bu bereketli günlerin, her iki ülke halkına huzur ve afiyet getirmesini Allah'tan niyaz ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dosttan öte kardeş olarak kabul ettiği Özbekistan'ın, Türk milletinin gönlünde çok müstesna bir yeri bulunduğuna işaret eden Şentop, iki ülke parlamentoları ve halkları arasında her alanda mevcut iyi ilişkilerin tarihten gelen kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine tesis edildiğini; bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için her iki ülkenin parlamentosuna önemli görevler düştüğünü belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir bayram ve ramazan geçirildiğini ifade ederek her iki ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifa diledi.

Ramazan boyunca ve bayramda İsrail'in Filistin'e saldırılarda bulunduğunu anlatan Şentop, "Bebek çocuk demeden birçok masum sivili katleden İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı Türkiye'de çok büyük hassasiyet gelişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu konuda inisiyatif almak ve bu konuda devam eden zulmü durdurmak için diplomatik temaslarını sürdürmekte." diye konuştu.

Mustafa Şentop, Narbayeva ile en kısa zamanda yüz yüze görüşmek istediğini de bildirdi.

"Bu dostane ilişkilerin sürmesini istiyoruz"

Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop olmak üzere Türk halkının geçmiş bayramını kutladı.

Türkiye'nin sadece Müslüman ülkelerde değil bütün dünyada üzerine düşen görevi yaptığından emin olduklarını vurgulayan Narbayeva, öte yandan iki ülkenin cumhurbaşkanı seviyesinde devam eden ilişkiler ile Türkiye-Özbekistan meclis üyelerinin iletişiminin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Narbayeva, İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunda da "Hem Kudüs'te hem Mescid-i Aksa'da hem de Batı kısımdaki bu olaylardan Özbekistan olarak tedirgin olduğumuzu, rahatsız olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Özbekistan olarak bu çatışmaların durdurulması gerektiğini, bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerektiğini belirtiyoruz. Sadece bir taraftan değil bunun dışında BM Güvenliği tarafından Türk Dili Konuşan Parlamentolar tarafından İslam İşbirliği tarafından da bu konuya el atılması gerektiği kanaatindeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop'un da dile getirdiği gibi iki ülke parlamentolarının dostane ilişkilerini sürdürmesini istediğini belirten Narbayeva, ülkesinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimini TBMM'nin de takip etmesini istedi.

Narbayeva, salgının sona ermesinin ardından Şentop ile yüz yüze görüşmek istediğini de bildirdi.