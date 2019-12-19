TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbayeva ile görüştü - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbayeva ile görüştü
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:11 Kaynak: AA
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