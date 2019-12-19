TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbayeva ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbayeva ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbayeva ile görüştü

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Narbayeva ile görüştü

Mustafa Şentop, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:11 Kaynak: AA
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