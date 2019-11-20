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TBMM Başkanı Şentop: Özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklara eğitim olanağı sağlanmalı

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Üzülerek ifade etmek gerekir ki, halen çok fazla sayıda çocuk eğitim hakkından mahrum kalmaktadır.

TBMM Başkanı Şentop: Özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklara eğitim olanağı sağlanmalı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Üzülerek ifade etmek gerekir ki, halen çok fazla sayıda çocuk eğitim hakkından mahrum kalmaktadır. Engelli, göçmen ve mülteciler ile özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklara mutlaka eşit düzeyde eğitim olanağı sağlanmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, '20'inci Ulusal Çocuk Forumu'nun TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oturumuna katıldı. Burada konuşan Şentop, çocukların ve gençliğin, toplumların geleceği olduğunu bildirdi. Bu yüzden tüm ülkelerin çocuklara yatırım yapması gerektiğini dile getiren Şentop, "Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü imkanı hiçbir ayrım gözetmeden ve fedakarca sağlıyoruz. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu görmezden gelmeye devam etmektedir. Özellikle hatırlatmak isterim ki, sözüm ona medeni dünya, Aylan bebeği maalesef çok çabuk unuttu. Ancak, sizler unutmayın ki bir gün aynı acı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil binler, hatta milyonlardır. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak, gereken tüm hazırlıkları yapmak durumundayız" dedi.

'ÇOK FAZLA ÇOCUK EĞİTİMDEN MAHRUM'

Şentop, dünyada okula gitme imkanı bulamayan çocuk sayısının 124 milyona ulaştığını belirterek, "Üzülerek ifade etmek gerekir ki, halen çok fazla sayıda çocuk eğitim hakkından mahrum kalmaktadır. Doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın, çocukların eğitim ve mesleki eğitim haklarını engellememesi için mevcut düzenlemelerin, politikaların ve uygulamaların ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekir. Engelli, göçmen ve mülteciler ile özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklara eşit düzeyde eğitim olanağı mutlaka sağlanmalıdır" diye konuştu.

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün 23 Nisan 2020'de kutlanacağını hatırlatan Şentop, 100'üncü yıl nedeniyle bazı programlar gerçekleştireceklerini ve 27 Aralık'ta buna ilişkin detaylı açıklama yapacağını söyledi.


Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:28 Kaynak: DHA
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