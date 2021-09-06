TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana'da - Son Dakika

Şentop, Viyana'da PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak, birçok ülkenin parlamento başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türkiye 'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak için Avusturya 'ya geldi.

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