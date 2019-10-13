TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü
17 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:36 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
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