Son Dakika Haberleri: - TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü
Son Dakika Güncel - TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

1 saat önce

- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştüBELGRAD - Sırbistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

BELGRAD - Sırbistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam ediyor. Şentop, genel kurul öncesi PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ile görüşmeler gerçekleştirdi.

- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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