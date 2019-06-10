TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti
8 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop makamında Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
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