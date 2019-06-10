Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti

8 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop makamında Barron ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gazetecilerin görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
Politika
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