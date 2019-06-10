TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı ile görüştü
8 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u, TBMM'de kabul etti. Şentop ve Barron, baş başa görüşmenin ardından Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Şentop, görüşme sonrasında konuğu onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.
ANKARA,
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