TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u, TBMM'de kabul etti. Şentop ve Barron, baş başa görüşmenin ardından Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Şentop, görüşme sonrasında konuğu onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.

ANKARA,