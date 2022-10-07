TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Parlamentolar Arası Birlik(PAB) Başkanı Duerte Pacheco ile bugün Cakarta'da görüşme gerçekleştirdi.

Şentop görüşmede, doğrudan halkın temsilcisi olan Parlamentoların birinci görevinin, halkların yarınlara barış, huzur ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu vurgularken, devam eden Ukrayna- Rusya savaşına ve savaşın etkilerine dikkat çekti. Şentop, ' Türkiye, başından beri liderleri bir araya getirmek için gayret ediyor. Benim kanaatim, kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan farklı olarak, bazı ülkelerin savaşın bitmesini pek istemedikleri yönünde' dedi. Parlamentolar Arası Birlik(PAB) Başkanı Duerte Pacheco da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için gösterdiği yoğun çabanın önemine işaretle teşekkür etti. Meclis Başkanı Şentop da olumlu sözlerinden dolayı Pacheco'ya mukabil teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Endonezya'nın Başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi Kapanış Oturumu'na katıldı.