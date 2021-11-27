TBMM Başkanı Şentop Pakistan Meclis Başkanı Kaiser ile görüştü - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantılarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Meclis Başkanı Asad Kaiser ile bir araya geldi.

Şentop, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde, "Türkiye ve Pakistan arasında süre gelen dayanışma diğer ülkelere örnek teşkil edecek niteliktedir. Gücünü halklarımız arasındaki istisnai yakınlıktan almaktadır." dedi.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin üst düzeyde olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Şentop, bunun büyük potansiyele sahip ekonomik ilişkilere de en iyi şekilde yansıması gerektiğini kaydetti.

TBMM Başkanı, "Pakistan ile ticari ilişkilerimizi mümkün olan her alanı değerlendirerek ilerletmek ve çeşitlendirmek Türkiye için önemli bir hedeftir. Savunma sanayisi de ülkelerimiz arasında daha da büyütülmeye çok müsait iş birliği alanıdır." diye konuştu.

İkili ticari ilişkilerde ilaç endüstrisi, gıda, enerji ve altyapı alanlarında verimli iş birlikleri olabileceğinin altını çizen Şentop, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) mekanizmasının yüksek verimlilik açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Şentop ayrıca TBMM'nin ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansına Pakistan Meclis Başkanı Kaiser'i davet etti.