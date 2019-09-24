Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüştü - NUR
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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüştü - NUR

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüştü - NUR

Meclis Başkanı, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:43 Kaynak: AA
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