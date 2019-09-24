TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüştü - NUR
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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:43 Kaynak: AA
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