TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Qaiser ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Qaiser ile görüştü. Şentop görüşmede, " Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz" dedi.

Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Qaiser ile telefonda görüştü. Şentop görüşmede, bölgede yaşanan durumdan bahsederek, "Filistin'den gelmeye devam eden, dozajı mütemadiyen artan acı haberler hepimizi derinden rencide ediyor. Filistin'e yönelik kabul edilemez baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe endişe etmemek mümkün değil. İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve Dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Artık İsrail'e dur demek kararlar tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkalarında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz" dedi.

Qaiser de Filistin'deki mevcut durumdan çok büyük endişe duyduklarını dile getirerek, "Türkiye bu konuda bölgede çok güçlü lider konumunda olduğu için Filistin meselesinde çok değerli öneriler bize sunabilir. Biz bu öneriler çerçevesinde hep birlikte çalışmaktan onur duyarız. Bu kutsal günler içerisinde masum insanların kanının akıtılması hiçbir şekilde kabul edilemez bunun için kesinlikle eylem planı açıklamalıyız. Pakistan bu vahşeti etkin şekilde kınamaktadır. Bu saldırılarda onlarca yüzlerce yaralanma ölümler oldu, bu bizde endişe oluşturmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'da yapılan bu saldırıları en derin şekilde kınamaktadır. İsrail'in bu vahşeti karşısında Müslüman ülkelere mektup göndererek iş birliği çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)