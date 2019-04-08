Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kayser ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kayser ile Görüştü

18 dakika önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:11 Kaynak: AA

Katar, Pakistan, Güncel
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