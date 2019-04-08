TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kayser ile Görüştü
18 dakika önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Pakistan
Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar
'ın başkenti Doha
'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:11 Kaynak: AA
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