TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkanı Sanjrani ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkanı Sanjrani ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani ile telefonla görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani ile telefonla görüştü.
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Sanjrani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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