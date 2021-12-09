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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti

09.12.2021 17:31

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı'yı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı'yı kabul etti.

Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dönem başkanlığını Türkiye'nin devraldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı sırasındaki kabulde, temmuz ayında Bakü'de Pakistan ile üçlü zirve yaptıklarını ve mevkidaşı Kaiser ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Görüşmenin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni eden Şentop, "Pakistan ile çok müstesna bir ilişki var. Türkiye ve Pakistan liderleri sık sık bir araya gelmektedir. Parlamentolarımız arasında da çok güçlü ilişkilerimiz var. Dönem başkanlığımızda sizlerin de desteğiyle kalıcı işlere imza atmak istiyoruz." diye konuştu.

Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı ise, "Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumda. Bunu parlamentolar olarak çok daha ileri seviyeye taşımak için birlikte çalışacağız. Türkiye - Pakistan arasındaki yapılan anlaşmalar iki ülkenin ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunun bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Surı'yı kabul etti - Son Dakika


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