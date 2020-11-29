TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'in, Siyonizm'in esas meselesi, Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "İsrail'in, Siyonizm'in esas meselesi, Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i gerçekleştirmektir"
29.11.2020 12:45
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katıldı.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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