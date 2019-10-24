TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları aile fotoğrafı çekildi. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da fotoğrafta yer aldı.
(İHA)
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