Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında

TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları aile fotoğrafı çekildi. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da fotoğrafta yer aldı.

(İHA)

Parlamento, Strazburg, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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