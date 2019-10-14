Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısına katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısına katıldı

48 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı 141. Genel Kurulu'na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı 141. Genel Kurulu'na katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısına katıldı

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:35 Kaynak: AA
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