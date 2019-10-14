TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısına katıldı
48 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı 141. Genel Kurulu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:35 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı 141. Genel Kurulu'na katıldı.
Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne