Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'na Katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'na Katıldı

1 saat önce

- Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'ndan detaylar DOHA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'na Katıldı, System.String[]
- Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'ndan detaylar DOHA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:01 Kaynak: AA

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