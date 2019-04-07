TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'na Katıldı
1 saat önce
- Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'ndan detaylar DOHA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.
- Parlamentolararası Birliği 140. Genel Kurulu'ndan detaylar DOHA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Katar
'ın başkenti Doha
'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:01 Kaynak: AA
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