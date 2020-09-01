TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birlik kitabı tanıtımına katıldı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Beş ülkenin her biri Birleşmiş Milletler üzerinde tekel oluşturmuş. Bunlar amaçlarını gerçekleştiremediler, yapısal problemleri var. Uluslararası alandaki birçok yapıyı, platformu tartışıyoruz, yeniden yapılandırılması için öneriler ortaya koyuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolararası Birlik'in 130. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kitabın tanıtımına katıldı. Şentop, Parlamentolararası Birlik'in uluslararası alanda kurulan en eski birlik olduğunu hatırlatarak, dünyada 179 ülkenin Birliğe katıldığını aktardı. Şentop, "Her türlü konunun konuşulabildiği, tartışılabildiği, konuşmaların, tartışmaların zaman içinde ortaya çıkacak kararları etkilediğini görüyoruz. Parlamenter diplomasinin en güçlü, etkili zemini Parlamentolararası Birlik" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin son 25 yıldır kuruluş amacındaki hedeflerini gerçekleştiremediğini, gerçekleştirmekten uzak olduğunu gördüklerini kaydeden Şentop, "İkinci Dünya Savaşı'nın galibi beş ülke, Birleşmiş Milletleri tekelleri altına almış ülkeler. Beş ülkenin her biri Birleşmiş Milletler üzerinde tekel oluşturmuş. Bunlar amaçlarını gerçekleştiremediler, yapısal problemleri var. Uluslararası alandaki birçok yapıyı, platformu tartışıyoruz, yeniden yapılandırılması için öneriler ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu birçok yerde dile getirdi. 'Dünya beşten büyüktür' derken Birleşmiş Milletlerin sorununa altını çizerek temas etti" dedi.

Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ise, Parlamentolaraarası Birlik denildiğinde insanın akla geldiğini ifade etti.

Programda Parlamentolararası Dostluk Grubu Türkiye Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da yer aldı. - ANKARA