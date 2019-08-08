Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop personelle bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop personelle bayramlaştı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeliyle bayramlaştı.

TBMM Başkanı Şentop personelle bayramlaştı, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeliyle bayramlaştı.
Şentop, Meclis personelinin bayram tebriklerini TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Meclis personeliyle bayramlaşan Şentop, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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