TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP...

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP..., System.String[]

TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi

PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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