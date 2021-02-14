TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop: 'PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet' - Son Dakika