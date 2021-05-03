TBMM Başkanı Şentop, Polonya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Milli Günü'nü tebrik etti.

Şentop, ülkenin milli günü dolayısıyla Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı Elzbieta Witek ile Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki'ye ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Türkiye ile Polonya arasında mükemmel düzeydeki dostluk, stratejik ortaklık ve ittifak ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın diyalog ve iş birliğinin gelecek dönemde de her alanda gelişeceğine inancının tam olduğunu belirten Şentop, "İkili ilişkilerimizin her boyutta daha ileri seviyeye çıkarılmasını ve halklarımız arasındaki diyaloğun geliştirilmesini teminen parlamentolarımız arasındaki mevcut dostluk ve iş birliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi samimi beklentimizdir." ifadesini kullandı.???????