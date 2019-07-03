Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili taziyelerini iletti.
Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu" kapanışına katılan Putin ile baş başa görüştü.
Forumun yapıldığı otelde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmeye Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de hazır bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki yoğun görüşme trafiğine atıfta bulunarak görüşmede iki ülke parlamentoları olarak ilişkilerin daha ileri taşınması için gayret ettiklerini belirtti. Ayrıca Şentop, önceki gün yaşanan ve 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili de Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:38 Kaynak: AA
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