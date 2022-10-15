TBMM Başkanı Şentop, Rahman Özçelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Rahman Özçelik'in cenazesi başında bekleyen yakınları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve aileye taziyelerini iletmesi
Dua okunması
Cenazenin taşınması
Cenazenin camiye getirilmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in saf tutulması BARTIN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Rahman Özçelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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