Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Şentop, Rahman Özçelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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