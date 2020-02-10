TBMM Başkanı Şentop: Rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış...

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

TBMM Başkanı Şentop: Rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış..., System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir"


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 5 askerin şehit olmasından ötürü yazılı açıklama yaptı. Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:


"Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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