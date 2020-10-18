TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Başbakan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, paylaşımında, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.