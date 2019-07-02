TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
31 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova
'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, anıta çelenk bıraktı. Şentop çelenk töreninin ardından yetkililerle birlikte tarihi Kızıl Meydan'ı gezdi. - MOSKOVA
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