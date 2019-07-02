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- TBMM Başkanı Şentop Rusya'da Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

- TBMM Başkanı Şentop Rusya'da mevkidaşlarıyla bir araya geldiMOSKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop Rusya'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi
MOSKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Şentop "2'nci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu'na katıldı. Şentop, Türkiye'nin komşuları ile ikili ilişkileri yürütürken işbirliği ruhuyla hareket ettiğinin altını çizerek, "Türkiye olarak dış politikamızda, girişimci ve insani yaklaşımı benimsedik. Amacımız, yakın çevremizde uluslararası cevrede güvenlik, istikrar ve refahın tesisine yardımcı olmaktır. Bu yaklaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini oluşturan 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin uygulamada hayat bulmasını hedefledik" dedi.
Uluslararası toplumun aşırıcılık ve terörizm ile mücadele başlatması için somut adımların atılması gerektiğini söyleyen Şentop, "Terörizmle mücadelenin samimi ve kapsamlı olması elzemdir. FETÖ, PKK, PYD/YPG ve DEAŞ arasında bir fark yoktur. İşe yarayan kullanışlı, işe yaramayan kullanışsız' terörist ayrımını kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Rus Dumasıyla işbirliği protokolü imzalandı
Forumun ardından Şentop, Rusya Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında TBMM ve Rus Duması arasında İşbirliği Komisyonunun işleyişi hakkında protokol metni imzalandı. Şentop görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir siyasi irade sayesinde geliştiğini belirterek, bu ilişkiyi geliştirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.
Pakistan Meclisi ile görüş alışverişi
Şentop, temasları kapsamında Pakistan Temsilciler Meclisi Başkanı Asad Qaisar ile bir araya geldi. Qaisar'ın beraberindeki heyet ile bir araya gelen Şentop ve beraberindekiler, Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulundu.
- TBMM Başkanı Şentop Rusya'da Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Mustafa Şentop, Moskova, Güncel
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