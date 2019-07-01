TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da - MOSKOVA
1 saat önce
- Görüşmelerden görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MOSKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya ve Pakistan heyetleriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:34 Kaynak: AA
- Görüşmelerden görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması
MOSKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya ve Pakistan
heyetleriyle bir araya geldi.
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