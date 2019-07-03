TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar Resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:21 Kaynak: AA
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