Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Son Dakika Güncel Haber

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar Resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

- Görüşmeden detaylar Resmi bir ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:21 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Rusya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:09:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]