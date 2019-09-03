Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop rusya devlet duması uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti
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Tbmm başkanı şentop rusya devlet duması uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti

9 saat önce

TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:39 Kaynak: DHA
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