Tbmm başkanı şentop rusya devlet duması uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti
9 saat önce
TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:39 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti
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